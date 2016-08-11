台湾汇市：台币收贬中止连五升，因韩元走弱且台股下跌

* 美元空头被轧，韩元、台币同步回落

* 外资虽有汇出需求，但力道不大

* 台币明日区间料在31.250-31.450

路透台北8月11日 - 台币兑美元 周四收贬逾1角，中止连五日升值走势。交易员表示，因韩元受当局干预回落，且台股也终结连五日上涨格局；外资虽有回补美元，但未见明显汇出。

他们指出，新兴亚币中表现强势的韩元与台币，今日纷纷走弱，海外NDF也因美元空单回补，令一个月美元/台币远汇 回升至31.00上方。在美元空头被轧后，预料短线台币强劲升值走势也告一段落，后市料将震荡整理。

〞外资回补(美元)，但感觉是做区间。〞一位公股银行交易员说。

另一大型商业银行交易员则称，韩元兑美元 受到当局干预，回贬至1,100重要关卡附近，且台股一度下跌逾百点，再加上美元空头在海外NDF回补，外资开始在现汇买进美元，央行则趁着汇出需求之便，加重台币贬值力道。

虽然台币中止连五日升值，不过资深汇银人士表示，这波前进新兴亚洲的资金，不少是因为英国脱欧后寻求避险的欧系外资，在欧洲局势一时半刻难以改变下，也难见资金大举回流。

公股银行交易员认为，在美联储主席叶伦于26日在杰克森霍尔央行年会上发表讲话前，美元要重拾上涨走势的机率不是太高，因全球货币政策宽松的环境，还是会驱使资金涌向新兴市场寻求高收益回报。

交易员预料明日台币兑美元区间在31.250-31.450。

台湾股市周四收跌，结束连五日涨势，跌势稍重于亚股。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超40.93亿台币，连续六个交易 日买超共计370.20亿台币。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目前一个月美元/台币远汇 报31.140/31.190，上日收在30.900。

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；审校 张喜良)