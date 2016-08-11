台湾汇市：台币收贬中止连五升，因韩元走弱且台股下跌

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 美元空头被轧，韩元、台币同步回落
* 外资虽有汇出需求，但力道不大
* 台币明日区间料在31.250-31.450
路透台北8月11日 - 台币兑美元 周四收贬逾1角，中止连五日升值走势。交易员表示，因韩元受当局干预回落，且台股也终结连五日上涨格局；外资虽有回补美元，但未见明显汇出。
他们指出，新兴亚币中表现强势的韩元与台币，今日纷纷走弱，海外NDF也因美元空单回补，令一个月美元/台币远汇 回升至31.00上方。在美元空头被轧后，预料短线台币强劲升值走势也告一段落，后市料将震荡整理。
〞外资回补(美元)，但感觉是做区间。〞一位公股银行交易员说。
另一大型商业银行交易员则称，韩元兑美元 受到当局干预，回贬至1,100重要关卡附近，且台股一度下跌逾百点，再加上美元空头在海外NDF回补，外资开始在现汇买进美元，央行则趁着汇出需求之便，加重台币贬值力道。
虽然台币中止连五日升值，不过资深汇银人士表示，这波前进新兴亚洲的资金，不少是因为英国脱欧后寻求避险的欧系外资，在欧洲局势一时半刻难以改变下，也难见资金大举回流。
公股银行交易员认为，在美联储主席叶伦于26日在杰克森霍尔央行年会上发表讲话前，美元要重拾上涨走势的机率不是太高，因全球货币政策宽松的环境，还是会驱使资金涌向新兴市场寻求高收益回报。
交易员预料明日台币兑美元区间在31.250-31.450。
台湾股市周四收跌，结束连五日涨势，跌势稍重于亚股。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超40.93亿台币，连续六个交易 日买超共计370.20亿台币。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目前一个月美元/台币远汇 报31.140/31.190，上日收在30.900。
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元 亿美元
报价 台北外汇经纪公 31.326 31.225 31.166-31.330 31.250 8.42 11.31 司 元太外汇经纪公 31.324 31.223 31.167-31.324 31.239 4.48 4.22 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)
美元/台币一个月期 -0.160/-0.140 -0.170/-0.150 美元/台币六个月期 -0.370/-0.340 -0.375/-0.345 (完)
台币兑美元现价
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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；审校 张喜良)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583