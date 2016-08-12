台湾经济指标预测--8月12日至9月7日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 8月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/19 1620 经常帐 第二季 -- 顺差207.2亿美元 8/19 1600 经济成长率 第二季 -- +0.69% (统计值) (第二季初值) * 8月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/22 1600 外销订单 7月 -- -2.4% 年变动率 8/22 0830 季调失业率 7月 -- 3.96% 8/23 1600 工业生产指数 7月 -- +0.88% 8/24 1620 M2年增率 7月 -- +4.42% * 9月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/5 1620 外汇存底 8月 -- 4,340.87亿美元 9/6 0830 消费者物价指 8月 -- +1.23% 数(CPI) 9/7 1600 出口 8月 -- +1.2% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第三季 -- 1.375% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。