《中国已公布新股发行上市日程表》--8月12日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 8/12 沪 花王股份 732007 3,335 11.66 22.97 中泰证券 8/16 8/12 深 同益股份 300538 1,400 15.85 22.98 广发证券 8/16 8/16 沪 宏盛股份 732090 2,500 -- -- 安信证券 8/18 8/16 深 山东赫达 002810 2,398 -- -- 招商证券 8/18 8/16 深 农尚环境 300536 2,327.6836 -- -- 红塔证券 8/18 8/17 深 广信材料 300537 2,500 -- -- 江海证券 8/19 8/18 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 8/22 8/18 沪 无锡银行 730908 18,481.1482 -- -- 中信建投 8/22 8/19 深 横河模具 300539 2,375 -- -- 安信证券 8/23 8/19 沪 安图生物 732658 4,200 -- -- 招商证券 8/23 8/24 深 江阴银行 002807 20,944.55 4.64 10.17 光大证券 8/26 8/24 沪 正平股份 732843 9,970 5.03 22.97 申万宏源 8/26 ----------------------------------------------------------------------------------- 中止发行 沪 国泰集团 732977 5,528 -- -- 中德证券 -- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 8/12 深 达威股份 1,494 18.50 22.98 国都证券 8/12 深 苏州恒久 3,000 7.71 22.99 银河证券 8/12 沪 上海亚虹 2,500 6.88 18.31 东方花旗 *8/15 沪 广西广电 30,000 4.80 22.86 华泰联合 -- 沪 贵阳银行 50,000 8.49 6.08 中信建投 -- 沪 上海电影 9,350 10.19 22.25 中金公司 -- 深 今天国际 2,100 16.32 22.99 华林证券 -- 沪 兆易创新 2,500 23.26 16.41 申万宏源 -- 沪 欧普照明 5,800 14.94 22.99 中信证券 -- 深 冰川网络 2,500 37.02 21.97 华林证券 -- 沪 安 德 利 2,000 11.71 22.99 华林证券 -- 深 深冷股份 2,000 16.67 22.98 中信证券 -- 深 红墙股份 2,000 22.46 22.69 国都证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 曾祥进)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。