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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 16:59 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增134亿台币

路透台北8月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增134亿台币；央行存单未到期余额为7兆(万亿)4,
798.8亿台币。台湾央行上周存单发行余额为净增213.2亿台币。
                
  台湾央行存单未到期余额变化一览请参看    
 日期     到期量(亿)          发行量(亿)         增加/减少(亿)
     8/8               3,634              3,670         +36.00
     8/9               2,340              2,334          -6.00
    8/10             1,279.5            1,281.5          +2.00
   *8/11             1,785.5            1,887.5        +102.00
    8/12               2,690              2,690           0.00
     总               11,729             11,863           +134
 计                                              
  *8月11日发行2年期定存单300亿台币。   
       
 日期     91天期发行量(亿)  182天期发行量(亿
                            )
     8/8                 5                 2
     8/9                 5                 2
    8/10                 6                 2
    8/11                 5                 2
    8/12                 5                 2
      总                26                10
      计                    
  (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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