路透基点：来宝集团获得银行同意，豁免贷款合约中一财务约定--TRLPC

路透香港8月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，来宝集团已经获得银行同意，豁免三个月前签署的30亿美元银团贷款的一个财务约定。

来宝集团努力获得了银行的同意，取得豁免一财务约定的条款。消息人士称，该财务约定要求来宝合并经调整的净债务与合并未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)比率不能超过5倍。

来宝集团在5月中签署了10亿美元364天期循环信贷和20亿美元借贷担保的融资。10亿美元的循环贷在亚洲组建银团，吸引到25家银行加入。20亿美元借贷担保融资在美国推介，有14家银行参贷。

一位消息人士称，该杠杆比率财务约定只是在5月签署的贷款中被引入，来宝之前进行的融资都未加入这种约定。

来宝没有为豁免条款支付任何费用。（完）