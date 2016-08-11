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市场报道 | 2016年 8月 11日 星期四 17:08 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑上看三年高点，关注IIF的英国退欧报告

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* 自出现新一波英镑卖盘之后，欧元/英镑五周来首次涨至0.86英镑上方

* 英国量化宽松打压英镑；英国央行想购买外国投资人持有的英债

* 七天前，英国央行为应对该国退欧扩大量化宽松计划

* 国际金融协会(IIF)称，退欧将重创英国经济(报告周四出炉)

* 报告称，英国政府“对于这种不确定性产生的破坏几乎无能为力”

* 欧元/英镑上看0.90和1.00英镑。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 杜明霞)

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