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市场报道 | 2016年 8月 11日 星期四 17:13 BJT

欧洲汇市：英镑跌至一个月低点，受英国房市数据拖累

瑞银财富管理部门周四也加入了调降英镑汇率预估的行列，预测英镑兑美元三个月后将跌至1.25。

“我们认为，英国央行在未来数月非常可能进一步宽松货币政策，这将削弱英镑走势。”瑞银分析师Constantin Bolz和Thomas Flury在报告中指出。

“不过，由于英国央行几乎排除了实施负利率的可能性，因此英镑兑美元料不会跌破1.20，且相较于很多欧元区公债和日本公债，英国公债将继续提供正收益率。”

英国皇家测量师学会(RICS)调查显示，英国公投决定脱离欧盟后，7月英国楼市活动下降，衡量房价增长和交易的指标纷纷降至多年低位。 （完）

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