台湾金融：将成立创新创业基金及天使基金，投资五大创新产业--金管会

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透台北8月11日 - 台湾金管会周四表示，将向行政院提出“三力四挺”专案，包括成立创新创业基金及天使基金，初期引导资金投资绿能科技、亚洲矽谷、生技医药、国防产业及智慧机械等五大创新产业，以促进实质经济发展。
金管会副主委桂先农在记者会并指出，天使基金暂定规模为10亿台币，初期规模则为2亿台币，将由银行、保险周边机构共同出资，强化金融业与产业互利共融关系。
“细节要等到行政院通过后才会底定。”他说。
他并称，创新创业基金规模也是暂定10亿台币，初期规模同为2亿台币，将由证券期货周边单位与相关同业公会共同出资设立，协助新创产业，并强化与资本市场连结。
该案也允诺对创新产业的放款最高保证成数由现有八成提高至九成，以增加业者申贷额度。
金管会整合金融资源，提出“金融挺实体经济--三力四挺政策专案”，以达成最终促进实体经济发展的目标，该专案预估于8月底前完成提报行政院作业。
金管会今日邀集国防部、经济部、卫生福利部、科技部、国家发展委员会、行政院科技会报办公室、财政部等五大创新产业相关部会、银行商业同业公会及中小企业信用保证基金等单位开会研商。(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583