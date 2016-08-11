台湾金融：将成立创新创业基金及天使基金，投资五大创新产业--金管会

路透台北8月11日 - 台湾金管会周四表示，将向行政院提出“三力四挺”专案，包括成立创新创业基金及天使基金，初期引导资金投资绿能科技、亚洲矽谷、生技医药、国防产业及智慧机械等五大创新产业，以促进实质经济发展。

金管会副主委桂先农在记者会并指出，天使基金暂定规模为10亿台币，初期规模则为2亿台币，将由银行、保险周边机构共同出资，强化金融业与产业互利共融关系。

“细节要等到行政院通过后才会底定。”他说。

他并称，创新创业基金规模也是暂定10亿台币，初期规模同为2亿台币，将由证券期货周边单位与相关同业公会共同出资设立，协助新创产业，并强化与资本市场连结。

该案也允诺对创新产业的放款最高保证成数由现有八成提高至九成，以增加业者申贷额度。

金管会整合金融资源，提出“金融挺实体经济--三力四挺政策专案”，以达成最终促进实体经济发展的目标，该专案预估于8月底前完成提报行政院作业。