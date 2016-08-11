港股业绩：长实地产中期核心溢利升51%，拟进军海外地产及业务多元化发展

路透香港8月11日 - 香港主要地产商--长实地产 周四宣布，上半年计及投资物业重估前核心溢利同比增51%，受益期内确认物业收入及租金收入增加。公司并表示，未来除香港及中国内地地产外，还将扩展海外地产业务，并正在洽商不同的投资项目，以拓展多元化业务领域。

截至6月底止半年，长实地产净利为86.06亿港元，同比升25%；计及投资物业重估前溢利则为83.39亿港元，同比增51%。董事会建议派中期息每股0.38港元，比去年同期的0.35港元提升。

由香港首富李嘉诚掌控的长和 去年完成世纪重组后，集团内所有中港地产业务由长实地产持有。长实地产主席李嘉诚在业绩报告中透露，未来除中、港两地外，还会以海外地产业务为重点。

＂于目前物业市场周期性阶段，物色具合理回报之地产投资项目殊不容易，集团在巩固现有地产业务之同时，将会积极寻求及开拓其他新业务范畴的环球投资机遇。＂他说。

李嘉诚并指，如有符合集团在去年年报内所述投资准则的新业务项目，会认真考虑及参与，以期争取其他收益，平衡集团现金流因地产物业发展之周期性影响。目前并有若干具发展潜力的不同投资项目正在接洽商谈中，相信将能进一步推动集团业务长期持续发展及增长。

长实地产上半年录得物业销售额超过270亿港元，期内确认物业销售收入212.96亿港元，按年增35%；物业租务入同比升1.37倍至36.7亿港元，因去年同期只计及原来由和黄持有物业组合28天的租金，而今年上半年则全面并入长实地产。

李嘉诚表示，香港楼市继续受宏观经济环境及房地产相关政策影响，物业交投略有调整，市况整体仍维持平稳，而内地房地产市场亦持续稳定向好。预料中、港两地房价将继续受建筑成本及发展销售开支高企所影响，而长远发展方向则继续由房屋政策所主导。

据香港政府的数字显示，6月全港私人住宅楼价指数按月持平，未能延续此前连续两个月反弹势头。综合上半年，私人住宅楼价累计跌3.3%，较去年9月的历史高位则低近一成。

公布业绩前，长实地产收低1.3%，报57.05港元；过去一个月累计升逾17%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)