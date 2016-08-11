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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 17:39 BJT

标题新闻：奥迪称7月全球轿车及SUV销量增长2.3%至14.94万辆，受新A4需求增长提振

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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