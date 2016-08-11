路透基点：鹰君集团正筹措57亿港元住宅项目贷款--TRLPC

根据香港政府新闻发布文件，鹰君集团在2014年5月透过旗下腾宝投资有限公司以24.12亿港元批得一幅住宅用地，批租期为50年。该地块位于大浦区白石角，面积约为19,400平方米。最低和最高楼面面积分别是40,740平方米和67,900平方米。（完）