版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 18:05 BJT

路透基点：鹰君集团正筹措57亿港元住宅项目贷款--TRLPC

路透香港8月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，鹰君集团有限公司正在市场上寻求约57亿港元(7.34亿美元)四年期贷款，为香港大埔区的一处住宅建设项目提供融资。

消息人士称，鹰君集团是自行安排这笔项目融资，已经向关联银行发出邀请。

一位消息人士称，综合收益介于100-110个基点。

根据香港政府新闻发布文件，鹰君集团在2014年5月透过旗下腾宝投资有限公司以24.12亿港元批得一幅住宅用地，批租期为50年。该地块位于大浦区白石角，面积约为19,400平方米。最低和最高楼面面积分别是40,740平方米和67,900平方米。（完）

(编译 高琦 审校　戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐