重温稿-台湾货币市场：大商银跟降一周拆款利率，两大银行同降免保短票利率

* 隔拆利率开低，一大商银降票券商一周利率 * 市场资金浮滥，发票量大仍供不应求 * 两大银行同降免保利率0.1个基点，至0.33% * RP市场资金平平，利率无大变化 记者 罗两莎 路透台北8月11日 - 台湾银行间拆款利率周四稳中趋微跌。资金调度人士表示，今天市场资金持续依旧非 常宽松，拆款利率大都维持于上日水准；惟继中型民营银行昨天开出第一枪，拉低票券公司一周利率至0.26% 后，一大型商银今天跟进调低利率。 他们并称，今天各大银行对票券商一周拆款利率仍在0.28%，但中大型银行一周拆款已经可以拿到0.19%的 利率，而中型民营银行拉低对票券商一周拆款利率今天亦延烧到大型商银。 〞今天都有续做，利率没有变，但有票券商反应他们已经可以拿到更低的利率了，一周有到0.26%。〞一 位大型银行资调人员说。 他表示，未来是否跟着拉低对票券商一周拆款利率至0.26%，还要再观望一下，〞如果市场再继续下来， 我们就会跟着调降，但还是会参考指标银行的利率。〞 一大型票券公司交易员即称，今天市场资金仍是非常宽松，且随中型民营银行拉低一周拆款利率至0.26% 后，今天有一家大型商业银行态度松动，跟进拉低利率至0.26%，期能有效消化手中剩余资金。 本地时间17:46 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.326 31.225 台湾加权股价指数<.TWII 9,131.83 9,200.42 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.200% 0.180-0.200% --一周拆款利率区间 0.178-0.290% 0.180-0.295% --两周拆款利率区间 0.180-0.290% 0.260-0.300% **短票利率持稳** 短票方面，票券商交易员称，市场资金还是很宽松，发票量虽有增加但还是供不应求，30天自保短票利率 大致持稳，主要成交于0.29%；惟在免保部分，今天两家大型银行同步拉低利率0.1个基点，自0.34%降为0.33% 。 他们表示，从大型商银不再硬撑、跟进拉低一周拆款利率至0.26%来看，代表市场资金真的很多，料短票 利率还有进一步调降的空间，惟目前跨月短票仍在0.29%。 〞我们今天有把免保利率往下拉一点点，从0.34%降到0.33%，就是跟着市场利率走啦，不可能撑太久。〞 一大型银行交易员说。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日正式跌破0.290%，降至0.289%，区间则在0.28-0.3 2%，成交量为86.65亿台币；前日加权平均利率为0.292%，区间在0.25-0.35%，成交量为38.78亿台币。 明日有摩根士丹利(Morgan Stanley)发行30年美元固定利率债，金额为10亿美元；下周一(8/15)则有加拿 大皇家银行伦敦分行发行30年期美元计价债券，金额为2.55亿美元。 台湾央行周四发行1,887.5亿台币定存单，包含300亿两年期定存单，较今日到期定期存单金额1,785.5亿 台币，发行余额增加102亿。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)1,729亿台币，周五为2,690亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为402亿台币，累计超额准备2,772亿台币、加计前期1%的超额准 备为3,769亿台币。 **RP利率不变* 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员指出，今天资金〞平平〞，没有太大的变动，利率亦均维持在原 水准。 证券商交易员亦称，今天市场资金平平，投信和寿险公司没有要特别丢钱，由于资金无大流动，〞既然这 样，那就稳稳续一下；但总觉得有什么事情要发生。〞 〞市场很平静，很早就在那边闲闲了。〞一大型票券公司交易员说。 央行今天发行两年期定存单，金额为300亿台币，加权平均得标利率为0.405%。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率落在上日的0.27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要成 交在0.29%，上日亦同；而短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，与上日水准一致。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间在0.21-0.24%，上日也在此水准，短天期公司 债附买回利率主要成交在0.21-0.25%，上日亦同。(完) (审校 乔艳红)