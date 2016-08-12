重温稿-台湾货币市场：大商银跟降一周拆款利率，两大银行同降免保短票利率

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
* 隔拆利率开低，一大商银降票券商一周利率 * 市场资金浮滥，发票量大仍供不应求 * 两大银行同降免保利率0.1个基点，至0.33% * RP市场资金平平，利率无大变化 记者 罗两莎 路透台北8月11日 - 台湾银行间拆款利率周四稳中趋微跌。资金调度人士表示，今天市场资金持续依旧非 常宽松，拆款利率大都维持于上日水准；惟继中型民营银行昨天开出第一枪，拉低票券公司一周利率至0.26% 后，一大型商银今天跟进调低利率。 他们并称，今天各大银行对票券商一周拆款利率仍在0.28%，但中大型银行一周拆款已经可以拿到0.19%的 利率，而中型民营银行拉低对票券商一周拆款利率今天亦延烧到大型商银。 〞今天都有续做，利率没有变，但有票券商反应他们已经可以拿到更低的利率了，一周有到0.26%。〞一 位大型银行资调人员说。 他表示，未来是否跟着拉低对票券商一周拆款利率至0.26%，还要再观望一下，〞如果市场再继续下来， 我们就会跟着调降，但还是会参考指标银行的利率。〞 一大型票券公司交易员即称，今天市场资金仍是非常宽松，且随中型民营银行拉低一周拆款利率至0.26% 后，今天有一家大型商业银行态度松动，跟进拉低利率至0.26%，期能有效消化手中剩余资金。 本地时间17:46 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.326 31.225 台湾加权股价指数<.TWII 9,131.83 9,200.42 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.200% 0.180-0.200% --一周拆款利率区间 0.178-0.290% 0.180-0.295% --两周拆款利率区间 0.180-0.290% 0.260-0.300% **短票利率持稳** 短票方面，票券商交易员称，市场资金还是很宽松，发票量虽有增加但还是供不应求，30天自保短票利率 大致持稳，主要成交于0.29%；惟在免保部分，今天两家大型银行同步拉低利率0.1个基点，自0.34%降为0.33% 。 他们表示，从大型商银不再硬撑、跟进拉低一周拆款利率至0.26%来看，代表市场资金真的很多，料短票 利率还有进一步调降的空间，惟目前跨月短票仍在0.29%。 〞我们今天有把免保利率往下拉一点点，从0.34%降到0.33%，就是跟着市场利率走啦，不可能撑太久。〞 一大型银行交易员说。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日正式跌破0.290%，降至0.289%，区间则在0.28-0.3 2%，成交量为86.65亿台币；前日加权平均利率为0.292%，区间在0.25-0.35%，成交量为38.78亿台币。 明日有摩根士丹利(Morgan Stanley)发行30年美元固定利率债，金额为10亿美元；下周一(8/15)则有加拿 大皇家银行伦敦分行发行30年期美元计价债券，金额为2.55亿美元。 台湾央行周四发行1,887.5亿台币定存单，包含300亿两年期定存单，较今日到期定期存单金额1,785.5亿 台币，发行余额增加102亿。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)1,729亿台币，周五为2,690亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为402亿台币，累计超额准备2,772亿台币、加计前期1%的超额准 备为3,769亿台币。 **RP利率不变* 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员指出，今天资金〞平平〞，没有太大的变动，利率亦均维持在原 水准。 证券商交易员亦称，今天市场资金平平，投信和寿险公司没有要特别丢钱，由于资金无大流动，〞既然这 样，那就稳稳续一下；但总觉得有什么事情要发生。〞 〞市场很平静，很早就在那边闲闲了。〞一大型票券公司交易员说。 央行今天发行两年期定存单，金额为300亿台币，加权平均得标利率为0.405%。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率落在上日的0.27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要成 交在0.29%，上日亦同；而短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，与上日水准一致。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间在0.21-0.24%，上日也在此水准，短天期公司 债附买回利率主要成交在0.21-0.25%，上日亦同。(完) (审校 乔艳红)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。