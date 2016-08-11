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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 18:41 BJT

东南亚股市：越南股市劲升，马来西亚受工业生产数据激励收高

马来西亚第二季国内生产总值(GDP)料于周五公布。
    
    泰国股市 微幅收高。
    
    菲律宾股市 收低0.8%，连续第二日下跌，受金融类股跌势拖累。
    
    菲律宾央行维持指标利率在3%不变，下调今明两年通胀预期。
    
    新加坡 和印尼股市 均略微收低。    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   382.21    -0.73   -0.19  +14.84   332.82
    新加坡                     2869.82    -5.75   -0.20   -0.45  2882.73
    马来西亚                  1678.80     5.77   +0.34   -0.81  1692.51
    泰国                      1552.64     4.51   +0.29  +20.54  1288.02
    印尼                      5419.09    -4.86   -0.09  +17.99  4593.01
    菲律宾                     7981.35   -70.05   -0.87  +14.81  6952.08
    越南                        660.24    11.91   +1.84  +14.03   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 蔡美珍/王洋/于春红; 审校 戴素萍/张明钧)

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