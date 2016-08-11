版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 18:55 BJT

星股业绩：来宝集团第二季转为亏损，加快重整脚步

路透新加坡8月11日 - 大宗商品交易商来宝集团 公布第二季亏损，并称将进一步减少债务，该公司关闭了一些低报酬的业务，藉以度过大宗商品景气低谷并重获投资者信心。

“我们持续简化业务以专注在流动性，并将资本重新配置到能够立即带来高报酬的特许业务，”该公司在周四的声明稿中表示。其预期将在年底前完成组织重整。

来宝集团在截至6月的当季营收减少32%至125亿美元，净损5,490万美元，上年同期为净利6,260万美元。

来宝表示，其北美零售能源部门的出售过程进展顺利，目标是在未来几个月内完成出售。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐