马来西亚期市：棕榈油期货下跌，受竞争油品拖累市场出现修正

路透吉隆坡8月11日 - 马来西亚棕榈油期货周四傍晚中止三日涨势收低，从上日触及的近两个月高点下滑，尾随竞争油品走弱。

指标10月棕榈油期货 下跌0.6%，至每吨2,484马币，上日一度触及2,512马币，为6月14日以来最高。

傍晚交易量为64,719口，高于2015年均量44,600口。

一名吉隆坡期货交易商表示，“海外市场走弱。”他所指的是豆油等竞争植物油。

“目前也在进行技术修正，因昨日有些超涨。”

棕榈油周三连续第三个交易日上涨，此前马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布数据显示7月末库存意外下滑。

马来西亚7月底棕榈油库存较前月下滑0.2%至177万吨，路透调查预估为增加3.1%至183万吨。

MPOB数据同时显示，7月出口大增21%，受中国需求转佳带动；7月产出则较前月增加3.5%至159万吨。

其他植物油走弱也压抑棕榈油价格。芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 下跌1%，大连1月豆油 下跌1.5%。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油可能跌至每吨2,432马币，因未能突破2,489马币阻力。(完)

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