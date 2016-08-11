美股业绩：阿里巴巴营收跳增59%，商品交易总额增加25%

阿里巴巴6月30日止当季总营收升至321.5亿元人民币或48.4亿美元，上年同期为202.5亿元人民币。

可归属于股东的净利降至71.4亿元人民币，或每股2.94元，上年同期分别为308.2亿元及11.92元。