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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 19:22 BJT

美股业绩：阿里巴巴营收跳增59%，商品交易总额增加25%

路透8月11日 - 中国电子商务巨擘阿里巴巴 周四公布季度营收跳增59%，表现优于预期，力抗中国经济放缓。

阿里巴巴6月30日止当季总营收升至321.5亿元人民币或48.4亿美元，上年同期为202.5亿元人民币。

移动业务营收增长119.3%至175.1亿元人民币，月度移动业务活跃用户数增加39%。

可归属于股东的净利降至71.4亿元人民币，或每股2.94元，上年同期分别为308.2亿元及11.92元。

阿里巴巴的平台商品交易总额(GMV)成长24.4%至8,370亿元人民币。(完)

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