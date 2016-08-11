版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 21:44 BJT

美国热股：威朗制药遭刑事调查，盘初急跌7%

路透8月11日 - 华尔街日报引述熟知市况人士的说法报导称，美国检方对加拿大制药商威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 开启刑事调查，以了解该公司是否对保险业者隐瞒其与专业药房Philidor的关系，藉以提振药品销售。

VALEANT PHARMACEUTICALS周四盘初急跌7.0%，报25.4美元。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐