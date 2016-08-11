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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 21:47 BJT

美国热股：SHAKE SHACK同店销售令人失望，盘初急跌近7%

路透8月11日 - 汉堡连锁业者SHAKE SHACK INC 公布的同店销售令人失望，掩盖了该公司第二季营收及获利优于，并调高全年财测的利多。

SHAKE SHACK周四盘初急跌6.6%，报38.17美元。(完)

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