美股业绩：梅西百货称将关闭100家店，季度同店营收跌幅小于预期

路透8月11日 - 梅西百货 公布季度同店营收下滑幅度小于预期，并称将关闭100家店，多数将在2017年初实现。

该公司同时表示，正在洽谈出售旧金山联合广场旁男士用品专卖店，以供重新开发。

包括授权给第三方部门在内的开业至少一年以上同店营收下滑2%，降幅小于Consensus Metrix调查分析师预估的降4.6%。