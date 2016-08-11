美股业绩：梅西百货称将关闭100家店，季度同店营收跌幅小于预期

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透8月11日 - 梅西百货 公布季度同店营收下滑幅度小于预期，并称将关闭100家店，多数将在2017年初实现。
该公司同时表示，正在洽谈出售旧金山联合广场旁男士用品专卖店，以供重新开发。
包括授权给第三方部门在内的开业至少一年以上同店营收下滑2%，降幅小于Consensus Metrix调查分析师预估的降4.6%。
7月30日止第二季可归属于公司股东净利下滑至1,100万美元，或每股0.03美元，上年同期分别为2.17亿及0.64美元。(完)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。