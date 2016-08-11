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货币新闻 | 2016年 8月 11日 星期四 20:55 BJT

美股业绩：梅西百货称将关闭100家店，季度同店营收跌幅小于预期

路透8月11日 - 梅西百货 公布季度同店营收下滑幅度小于预期，并称将关闭100家店，多数将在2017年初实现。

该公司同时表示，正在洽谈出售旧金山联合广场旁男士用品专卖店，以供重新开发。

包括授权给第三方部门在内的开业至少一年以上同店营收下滑2%，降幅小于Consensus Metrix调查分析师预估的降4.6%。

7月30日止第二季可归属于公司股东净利下滑至1,100万美元，或每股0.03美元，上年同期分别为2.17亿及0.64美元。(完)

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