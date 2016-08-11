国际油市：需求疲弱及偏空气氛令亚洲燃料油市场承压

“船货交易有点沉闷，但船用燃料油仍走强，”一新加坡交易商周四表示。

新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，截至8月10日止当周，由13家大型在岸石油和石油储存公司所持有的燃料油库存减少47.4万桶至近2,627万桶。