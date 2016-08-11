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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 20:52 BJT

国际油市：需求疲弱及偏空气氛令亚洲燃料油市场承压

路透新加坡8月11日 - 交易商周四表示，需求迟滞加上燃料油价格可能进一步下滑的偏空气氛，令亚洲燃料油市场承压。

尽管周四公布的官方数据显示，本周新加坡在岸燃料油库存降至六周低位。

“船货交易有点沉闷，但船用燃料油仍走强，”一新加坡交易商周四表示。

新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，截至8月10日止当周，由13家大型在岸石油和石油储存公司所持有的燃料油库存减少47.4万桶至近2,627万桶。

这是6月29日以来最低水准，8月3日止当周为增加11.2万桶。

新加坡交易中心燃料油价格连续第二天下跌，反映全球油价的跌势。

8/9月正价差 为连续第三日维持在较新加坡报价每吨贴水0.75美元。

9/10月 价差从负0.50美元缩减至负0.25美元，有人预期下个月供应仍紧俏。

新加坡现货市场成交零笔。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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