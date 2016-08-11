国际油市：亚洲石脑油裂解价差自四年低点回升

路透新加坡8月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周四自上日所及四年低点回升，但交易商称，市场仍面临供应高涨的压力。

石脑油与布兰特原油间的裂解价差NAF-SIN-CRK周四为每吨25.55美元，自上日的11.20美元上升。周三石脑油裂解价差报每吨14.35美元，为2012年6月以来最低。

“石脑油市况仍旧很糟，”一名驻新加坡交易商表示，他称来自印度及中东的供应充裕，同时市场也转向使用液化石油气(LPG)作为给料。

新加坡现货市场有一笔石脑油及一笔汽油交易。(完)

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