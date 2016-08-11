金属期市：期镍和期锡从高位回落，因投机者获利了结

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 菲律宾政府再暂停两个矿场运作
* 今年全球锡需求预料持平至小幅下降－国际锡研究协会
路透伦敦8月11日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍、期锌和期锡价格周四下跌，从上日触及的新高位回落，因投机者对这些金属在今年迄今的涨势获利了结。
这三种LME金属周三均上升至2015年来最高水准，因美元下跌和风险意愿上升，引发对这些金属的买需。它们今年的基本面前景最佳。
“今日宏观面相对淡静，这些金属自年初以来表现非常好，所以今日价格回落并不太令人意外，”SP Angel分析师Sergey Raevskiy说。
“我们非常看好锌－它是今年供应不足的金属之一，所以基本面支撑价格且推高锌价。”
LME三个月期锌 收低0.5%，报每吨2,274美元，周三触及15个月高位2,314.50美元。期锌是今年表现最好的LME金属，今年迄今上涨超过40%。
LME三个月期镍 收跌1.1%，报每吨10,735美元，周三触及一年最高11,030美元，因担心菲律宾将停止其镍矿行业活动。
菲律宾官员周四表示，在对全国采矿业的整顿中，又有两座矿场因违反环保规定被关停。自7月8日菲律宾开始对采矿业进行检查以来，总共关停了10座矿场，其中八座为镍矿。
三个月期锡 收低1.1%，报每吨18,340美元，上日触及2015年2月来最高18,650美元。
国际锡研究协会(ITRI)市场经理Peter Kettle称，今年全球锡需求预料持平至小幅下降。
三个月期铜 收高0.5%，报每吨4,848美元，周二跌至四周最低4,761美元。
期铝 升0.4%，收报1,653美元。期铅 升0.8%，报1,833美元。(完)
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