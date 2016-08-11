纽约期市：阿拉比卡咖啡期货降至6月低位，因巴西雷亚尔下跌

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透纽约/伦敦8月11日 - 阿拉比卡咖啡期货周四下降至逾五周最低，因巴西雷亚尔下跌，9月/12月合约价差从2014年低位大幅反弹，成交放量。
原糖期货几无变动，市场从周一触及的一个月高位大幅回落后盘整。纽约可可承压，因美元兑英镑 上涨。
12月阿拉比卡咖啡期货 收低1.2美分，或0.8%，报每磅1.4115美元，此前降至6月28日来最低1.4035美元。
在为期五日的基金展期的最后一日，9月/12月阿拉比卡咖啡合约价差KCU6-Z6大幅波动。
贴水盘初扩阔至2014年5月来最低3.90美元，但之后大幅收窄至3.25美元。这吸引了大量交投，令成交量达到约1.9万口，为该合约迄今最高成交量。
“在昨日市场下跌后，市场因投机者结清头寸而承压，”INTL FCStone咖啡部门董事Hernando De La Roche。他补充说，欧元 和巴西雷亚尔 下跌也导致市场走软。
9月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.6%，报每吨1,808美元。
交易商说，亚洲罗布斯塔咖啡市场在过去一周交投迟缓，因出产国库存下降、买需清淡和全球罗布斯塔咖啡价格下跌。
原糖期货方面，巴西中南部地区甘蔗压榨速度迅速，限制原糖期货价格涨幅。
10月原糖期货 收跌0.04美分，或0.2%，报每磅19.6美分。
10月白糖期货 收涨2.20美元，或0.4%，报每吨532.70美元。
12月纽约可可期货 收低12美元，或0.4%，报每吨2,993美元。12月伦敦可可期货 收低8英镑，或0.3%，报每吨2,377英镑。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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