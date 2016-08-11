版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 12日 星期五 03:04 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货降至6月低位，因巴西雷亚尔下跌

路透纽约/伦敦8月11日 - 阿拉比卡咖啡期货周四下降至逾五周最低，因巴西雷亚尔下跌，9月/12月合约价差从2014年低位大幅反弹，成交放量。

原糖期货几无变动，市场从周一触及的一个月高位大幅回落后盘整。纽约可可承压，因美元兑英镑 上涨。

12月阿拉比卡咖啡期货 收低1.2美分，或0.8%，报每磅1.4115美元，此前降至6月28日来最低1.4035美元。

在为期五日的基金展期的最后一日，9月/12月阿拉比卡咖啡合约价差KCU6-Z6大幅波动。

贴水盘初扩阔至2014年5月来最低3.90美元，但之后大幅收窄至3.25美元。这吸引了大量交投，令成交量达到约1.9万口，为该合约迄今最高成交量。

“在昨日市场下跌后，市场因投机者结清头寸而承压，”INTL FCStone咖啡部门董事Hernando De La Roche。他补充说，欧元 和巴西雷亚尔 下跌也导致市场走软。

9月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.6%，报每吨1,808美元。

交易商说，亚洲罗布斯塔咖啡市场在过去一周交投迟缓，因出产国库存下降、买需清淡和全球罗布斯塔咖啡价格下跌。

原糖期货方面，巴西中南部地区甘蔗压榨速度迅速，限制原糖期货价格涨幅。

10月原糖期货 收跌0.04美分，或0.2%，报每磅19.6美分。

10月白糖期货 收涨2.20美元，或0.4%，报每吨532.70美元。

12月纽约可可期货 收低12美元，或0.4%，报每吨2,993美元。12月伦敦可可期货 收低8英镑，或0.3%，报每吨2,377英镑。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐