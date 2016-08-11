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市场报道 | 2016年 8月 12日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收低，静待周五USDA月度供需报告出炉

路透芝加哥8月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低，因在投资人非常关注的美国农业部(USDA)月度供需报告明日公布前，交易商调整头寸。

CBOT-12月玉米 收低1-1/4美分，报每蒲式耳3.31-3/4美元。

路透访查的分析师预计，周五美国农业部月度供需报告将上调2016/17年美国玉米产量和结转库存预估。政府也将公布基于田间巡查结果得出的首份2016年玉米产量产量预估。

美国出口销售强劲，也支撑CBOT玉米市场。美国农业部称，上周出口销售旧作美国玉米59.49万吨，高于市场预期，出口销售新作玉米101.56万吨，在预估区间的高端。

中国国家粮食交易中心表示，在国储玉米拍卖中销售21.3599万吨2013年玉米，总供应为319.8162万吨玉米。

今日CBOT玉米期货成交量预计为294,402口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)

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