《全球汇市》美元上涨，因旧金山联储总裁威廉姆斯认为今年升息是恰当的

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 旧金山联储总裁威廉姆斯认为美联储在年内升息是恰当的
* 市场焦点在美国零售销售数据和美联储主席叶伦讲话
* 新西兰央行减息幅度不及市场预期
路透纽约8月11日 - 美元周四上涨，此前一美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年加息是恰当的，明日美国将公布零售销售数据。
旧金山联储总裁威廉姆斯在接受美国华盛顿邮报访问时表示，美联储应该在今年升息，因为就业市况不断改善和通胀可能正在回升。
美元兑一篮子六种主要货币 上涨0.24%，至95.878。美元兑日圆 攀升0.65%，至101.92日圆，兑欧元 上扬0.29%，至1.1142美元。
上周五，在数据显示7月就业岗位增幅超预期后，美元走强，但本周回吐涨幅，因投资者认为美联储9月加息的机率很低。
“尽管就业数据良好，但三个季度的GDP数据非常差，而且美联储在11月大选前加息的可能性极低，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani说。
Trevisani补充说，“上述两个不利因素使得联储在12月前加息的可能性微乎其微，升息前景太遥远，使7月就业报告带动的美元涨势难以持续。”
由于许多投资者和交易商在度假，本周汇市交投清淡，令汇价走势被放大，且市场上缺乏影响汇市走向的新数据。
一项路透调查显示，64位分析师的预估中值为，周五将出炉的7月零售销售预料按月上升0.4%。
投资者下一个焦点是8月26日美联储主席叶伦在怀俄明州杰克森霍尔央行行长会议上的讲话。
新西兰元周四急升至逾一年高位，此前新西兰央行降息25个基点，至纪录低点2.0%，降息幅度小于一些投资者的预期。
新西兰央行表示，新西兰元强势是促使央行减息的主要原因，央行还表示，可能在年底和2017年年中前分别再次减息一次。
交易商表示，相对于周四会议前一些市场人士预计的减息50个基点，新西兰央行降息25个基点的步伐太缓慢。
新西兰元兑美元 升至0.7351美元，为2015年5月来最高，尾盘报0.7204美元，日内上涨0.14%。(完)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583