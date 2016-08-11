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市场报道 | 2016年 8月 12日 星期五 04:29 BJT

美股盘后：英伟达公布业绩后股价大涨3.3%

路透8月11日 - 电脑显卡芯片制造商英伟达(Nvidia) 周四在美股盘后交易中大涨3.3%，此前公司公布季度业绩。(完)

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