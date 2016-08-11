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市场报道 | 2016年 8月 12日 星期五 04:48 BJT

纽约期市：ICE期棉上涨，因回补空头和预计德州降雨量过多

路透8月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四收涨，结束之前三日连跌的态势，因在美国政府月度供需报告前投资者回补空头，及预计德克萨斯州降雨量过多。

“周五美国农业部报告出炉前市场有回补空头，且德克萨斯州可能将出现洪涝，”法国兴业银行商品部门主管Michael McDougall说。

12月期棉合约 收升0.42美分，或0.59%，报每磅71.86美分，交易区间为71.25-72.44美分。

期货市场总交易量下降12,501口，至18,591口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,225口至243,729口。

汤森路透跟踪的19种核心商品CRB指数 上涨1.36%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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