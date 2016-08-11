韩国数据：韩国7月进口价格以三个月来最快速度下降

路透首尔8月12日 - 韩国央行周五发布的数据显示，韩国7月以韩元计价的进口价格年率降幅是三个月来最大，进一步带走了本已处于低位的通胀压力。

韩国央行数据显示，7月以韩元计价的进口价格较去年同期下跌7.1%，6月同比下跌4.9%。

半制成品进品价格跌幅最大，下跌4.7%，6月跌幅为1.8%。半制成品在指数的权重最大。

7月进口价格较上月下跌2.8%，为去年10月来最大按月降幅，也是因为半制成品进口价格下降。

7月以韩元计价的出口价格较去年同期下跌7.5%，为去年11月来最大年率降幅。

以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

7月 *6月 5月 4月 3月 进口物价

较上年同期(%) -7.1 -4.9 -5.1 -7.1 -7.6

较上月(%) -2.8 +0.8 +3.5 -1.8 +0.1 出口物价

较上年同期(%) -7.5 -4.9 -4.0 -5.2 -4.2

较上月(%) -2.2 +0.1 +2.4 -2.9 -1.2 注：*为修正后数据。(完)