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市场报道 | 2016年 8月 12日 星期五 05:27 BJT

加拿大股市：受能源股扶助收高，威朗制药下跌带来压力

路透多伦多8月11日 - 加拿大主要股指周四上涨，油价猛涨提振能源股上升，但威朗制药 下跌，因报导称该公司遭刑事调查。

能源股升1.2%，引领大盘上涨，之前加拿大主要股指连跌五日。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨21.02点，或0.14%，报14,796.06点，一度触及13个月盘中高位14,855.69点。

油价周四劲升逾4%，录得一个月最大单日百分比升幅，此前沙特油长称可能采取行动稳定油价，触动一波买盘，且国际能源署(IEA)表示，2016下半年油市将会开始趋紧。

威朗制药对股指带来最大压力，该股暴跌11.2%。华尔街日报报导，美国检方对该公司展开刑事调查，以了解该公司是否对保险业者隐瞒其与专业药房Philidor的关系，藉以提振药品销售。

10大类股中有七种收涨，医疗保健股和科技股下跌，材料股下滑0.5%。(完) 　　

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