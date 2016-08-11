澳新经济指标预测--8月12日-8月19日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月8日当周 8月11日(四) 1200 新西兰制造业表现指数(PMI) 7月 -- 57.7 2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 +0.9% +0.8% (较上年同期) +4.9% +4.8% 8月12日(五) 0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 8月 -- 50.2 8月15日当周 8月15日(一) 暂无重要经济数据公布。 8月15-16日 2330 澳洲新车销售 7月 -- +3.1% 8月16日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 7月 -- 64.4% 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 5.2% 5.7% HLFS就业增长(较前季) +0.7% +1.2% HLFS就业参与率 68.8% 69.0% 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- -1.0% 产出物价 -- -0.2% 8月17日(三) 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.1% 8月18日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 7月 -- 增加0.79 全职就业人数(万人) -- 增加3.84 就业参与率 -- 64.9% 失业率 -- 5.8% 8月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 孙国玉；审校 陈宗琦)