《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月11日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 91.77 +4.44 +5.08 8703807 京东 23.29 -0.12 -0.51 17637231 新浪 70.03 +2.09 +3.08 1828584 搜狐 40.19 +1.82 +4.74 377791 网易 200.29 +0.88 +0.44 692386 百度 167.72 +2.09 +1.26 1551320 台湾 台湾积体电路 29.14 -0.08 -0.27 2158148 联电 1.96 +0.02 +1.03 156239 日月光 6.21 +0.01 +0.16 140316 硅品精密 7.68 +0.07 +0.92 119293 和信超媒体 2.60 -0.05 -1.89 4609 友达 4.10 -0.10 -2.38 163234 中华电信 37.38 +0.13 +0.35 81875 台湾国际航电 55.29 +0.21 +0.38 732877 香港 中国移动 62.84 +1.28 +2.08 193243 中国联通 10.62 +0.04 +0.38 54746 中国电信 51.20 +0.69 +1.37 4961 中芯国际 4.70 +0.04 +0.86 39163 电讯盈科 7.32 -0.04 -0.54 3895 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰；审校 白云)