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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 06:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月11日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          91.77    +4.44    +5.08   8703807
    京东                23.29    -0.12    -0.51  17637231
    新浪              70.03    +2.09    +3.08   1828584
    搜狐              40.19    +1.82    +4.74    377791
    网易             200.29    +0.88    +0.44    692386
    百度             167.72    +2.09    +1.26   1551320
    
    台湾
    台湾积体电路       29.14    -0.08    -0.27   2158148
    联电                1.96    +0.02    +1.03    156239
    日月光              6.21    +0.01    +0.16    140316
    硅品精密           7.68    +0.07    +0.92    119293
    和信超媒体         2.60    -0.05    -1.89      4609
    友达                4.10    -0.10    -2.38    163234
    中华电信           37.38    +0.13    +0.35     81875
    台湾国际航电      55.29    +0.21    +0.38    732877
    
    香港
    中国移动           62.84    +1.28    +2.08    193243
    中国联通           10.62    +0.04    +0.38     54746
    中国电信           51.20    +0.69    +1.37      4961
    中芯国际            4.70    +0.04    +0.86     39163
    电讯盈科         7.32    -0.04    -0.54      3895
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 徐文焰；审校 白云)

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