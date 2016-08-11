日韩经济指标预测--8月12日-8月19日****

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月8日当周 8月11日(四) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,121 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超955 8月12日(五) 0200 日本路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 8月 -- 40.8 0200 韩国路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 8月 -- 38.6 8月15日当周 8月14日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季 +0.7% +1.9% GDP(较前季) +0.2% +0.5% 民间消费(初值) +0.2% +0.6% 资本支出 -0.1% -0.7% 8月15日(一) 0430 日本工业生产修正值 6月 -- +1.9% 产能利用率指数(较前月) -- -2.4% -- 韩国贸易收支(亿美元) 7月修正值 -- 顺差78 出口 -- -10.2% 进口 -- -14.0% 8月16日(二) 暂无重要经济数据公布。 8月17日(三) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 7月 -- 顺差6,928 出口(较上年同期) -- -7.4% 进口(较上年同期) -- -18.8% 8月18日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 7月 -- -2.7% (较前月) -- +0.2% 2300 日本路透短观制造业信心指数 8月 -- 正3 8月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583