日韩经济指标预测--8月12日-8月19日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月8日当周 8月11日(四) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,121 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超955 8月12日(五) 0200 日本路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 8月 -- 40.8 0200 韩国路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 8月 -- 38.6 8月15日当周 8月14日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季 +0.7% +1.9% GDP(较前季) +0.2% +0.5% 民间消费(初值) +0.2% +0.6% 资本支出 -0.1% -0.7% 8月15日(一) 0430 日本工业生产修正值 6月 -- +1.9% 产能利用率指数(较前月) -- -2.4% -- 韩国贸易收支(亿美元) 7月修正值 -- 顺差78 出口 -- -10.2% 进口 -- -14.0% 8月16日(二) 暂无重要经济数据公布。 8月17日(三) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 7月 -- 顺差6,928 出口(较上年同期) -- -7.4% 进口(较上年同期) -- -18.8% 8月18日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 7月 -- -2.7% (较前月) -- +0.2% 2300 日本路透短观制造业信心指数 8月 -- 正3 8月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结