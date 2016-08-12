《独家新闻》华尔街银行请求美联储再给五年宽限期来落实沃克尔规定

《专栏》一封投资大师写给市场的情书
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
“SIFMA正在与我们的会员合作，以确保监管机构掌握进行充分评估所需要的数据，”该协会在对路透的声明中称。
SIFMA补充说，国会打算给予“适当的过渡期”，以便银行在不扰乱市场的情况下退出流动性较差的基金。
各银行及美联储均拒绝置评。
**艰难抉择**
美联储已经三度延长宽限期，每次延期一年，以落实沃尔克规定关于对冲基金和私募股权基金股权的全面条款。这是美联储在这方面可给出的最多宽限次数。在外界预料之中的新请求仅涉及“流动性较差的”基金投资。
美联储可能因给予华尔街回旋余地而遭到批评；此外，如果因低价兜售产生损失(fire-sale losses)，或者银行及他们的投资客户若迫于无奈快速退出某些合同协议而吃上官司，美联储也有遭到诟病的风险。
消息人士称，银行目前请求美联储给予更多时间，以便退出被认为“流动性较差”的基金投资。作为回应，美联储要求这些银行提供更多的详情，包括这些基金及他们的标的资产被认为“流动性较差”的原因，退出这些投资所需的时间，为更快地退出投资做了什么样的努力等。
美联储上月给予银行最后一次为期一年的宽限期时曾称，很快就会提供如何解决流动性较差基金问题的详情。
截至6月30日，高盛持有70亿美元受沃克尔规定影响的私募股权投资基金、不动产和对冲基金。3月时，高盛表示预计将在2017年7月前出售这些投资中的大部分，但在最新季度监管文件中又删除了这个说法。
摩根士丹利持有约32亿美元不动产和私募股权投资基金，该行最近表示过料能剥离这些投资中的大部分。但在第二季监管文件中称，预计将请求为“某些流动性较差的基金”延长期限。
摩根大通持有约10亿美元对冲基金、私募股权投资和不动产投资。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 许娜/白云)
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
0248GMT * 美元/日圆在东京中午前快速下跌，发现基金身影 * 一度跌破114.00，触及113.97，目前略高于114.00 * 在114.00及下方有强劲买单，113.90及下方有更多买兴 * 日本进口商再度主导买盘，亦有一些投资者买盘 * 上周四触及低点113.75 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘
“市场参与者预测，这两大事件(叶伦讲话和特朗普就任)可能再度提振美元，”NH Fut ures外汇分析师Park Sung-woo说。 外资料将卖超韩股，接近中午时已经卖超617亿韩元(5,200万美元)韩股，这对股指构成 压力。 电气及电子分类指数跌近1%，权重股三星电子 跌1%，SK海力士 则跌逾2%。 下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为601档和207档。 三年期公债3月合约 跌0.05点至109.62。 0241 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,178.7 1,174.7 日圆/韩元 10.3277/49 10.2452 韩国公债期货 * 109.62 109.67 韩国综合股价指