《独家新闻》华尔街银行请求美联储再给五年宽限期来落实沃克尔规定

“SIFMA正在与我们的会员合作，以确保监管机构掌握进行充分评估所需要的数据，”该协会在对路透的声明中称。

SIFMA补充说，国会打算给予“适当的过渡期”，以便银行在不扰乱市场的情况下退出流动性较差的基金。

各银行及美联储均拒绝置评。

**艰难抉择**

美联储已经三度延长宽限期，每次延期一年，以落实沃尔克规定关于对冲基金和私募股权基金股权的全面条款。这是美联储在这方面可给出的最多宽限次数。在外界预料之中的新请求仅涉及“流动性较差的”基金投资。

美联储可能因给予华尔街回旋余地而遭到批评；此外，如果因低价兜售产生损失(fire-sale losses)，或者银行及他们的投资客户若迫于无奈快速退出某些合同协议而吃上官司，美联储也有遭到诟病的风险。

消息人士称，银行目前请求美联储给予更多时间，以便退出被认为“流动性较差”的基金投资。作为回应，美联储要求这些银行提供更多的详情，包括这些基金及他们的标的资产被认为“流动性较差”的原因，退出这些投资所需的时间，为更快地退出投资做了什么样的努力等。

美联储上月给予银行最后一次为期一年的宽限期时曾称，很快就会提供如何解决流动性较差基金问题的详情。

截至6月30日，高盛持有70亿美元受沃克尔规定影响的私募股权投资基金、不动产和对冲基金。3月时，高盛表示预计将在2017年7月前出售这些投资中的大部分，但在最新季度监管文件中又删除了这个说法。

摩根士丹利持有约32亿美元不动产和私募股权投资基金，该行最近表示过料能剥离这些投资中的大部分。但在第二季监管文件中称，预计将请求为“某些流动性较差的基金”延长期限。