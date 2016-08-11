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市场报道 | 2016年 8月 12日 星期五 07:04 BJT

全球贵金属：8月11日SPDR黄金持仓减少0.03%，或0.30吨

路透8月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量减少0.03%，至972.32吨，周三为972.62吨。

以盎司计，黄金持仓量 从31,270,626.79盎司降至31,261,082.57盎司。(完) (编译 孙国玉；审校 白云)

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