版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 12日 星期五 10:34 BJT

美国金融：三大股票交易所欲统一交易所程序规定，防止市场混乱

去年8月24日市场开盘之际，暂停机制启动后，各交易所对股票与上市交易基金(ETF)不同的重新开盘程序，导致进一步的暂停交易与混乱。

部分证券较上日收盘水平崩跌30%或更多。不过在许多投资人低价抛售后，当日稍晚价格迅速回升。

这些交易所表示，它们已经或正在协调重新开盘的程序，可望减少后续的交易暂停情况。

在交易所做出宣布之后，贝莱德(Blackrock) 、领航集团(Vanguard Group)与道富环球投资管理(SSgA) 发表联合声明表示，这些提议是改善市场与保护投资者的一大重要步骤。

这些金融企业表示，“协调后的规则将有助于改善所有股权证券交易，并能在非常时期市场暂停交易后促进价格回升。”(完) (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 许娜/王颖)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐