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市场报道 | 2016年 8月 12日 星期五 07:40 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月12日-8月19日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值
    
    8月8日当周
    
    8月12日(五)
    1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期)   7月     +0.2%         +0.3%
                                        (较前月)               +0.1%         +0.5%
            扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)            +1.2%         +1.3%
                                       (较前月)                +0.2%         +0.4%
            扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)         --         +0.9%
                                             (较前月)             --         +0.3%
    1230 美国零售销售(较前月)                          7月     +0.4%         +0.6%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                       +0.2%         +0.7%
    1400 美国企业库存(较前月)                          6月     +0.1%         +0.2%
    1400 美国密西根大学消费者信心指数              8月初值      91.5          90.0
                             现况指数                          109.0         109.0
                             预期指数                           78.1          77.8
    
    8月15日当周
    
    8月15日(一)
    1230 美国纽约联储制造业指数                        8月    正2.75         正0.55
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          8月        60             59
    2000 美国整体资本流动(亿美元)                      6月        --      净流出110
         外资购买美国公债(亿美元)                                 --      净卖出183
    
    8月16日(二)
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                      6月        --          -1.0%
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   7月     +0.1%          +0.2%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                     +1.0%          +1.0%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                       +0.2%          +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                 +2.2%          +2.3%
             每周平均实质所得(较前月)                             --          -0.1%
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        7月     116.0          115.3
             建筑许可(较前月)                                     --          +1.5%
             房屋开工年率(万户)                                118.0          118.9
             房屋开工(较前月)                                     --          +4.8%
    1315 美国工业生产(较前月)                          7月     +0.3%          +0.6%
             产能利用率                                        75.5%          75.4%
             制造业产出(较前月)                                +0.3%          +0.4%
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                   7月        --          +0.2%
    
    8月17日(三)
    暂无重要经济指标公布。
    
    8月18日(四)
    1230 美国费城联邦储备银行制造业指数                8月     正1.5          负2.9
    1400 美国领先指标(较前月)                          7月     +0.3%          +0.3%
    
    8月19日(五)
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             7月        --          +0.2%
                              (较上年同期)                        --          +1.5%
               央行核心CPI(较前月)                                --           持平
                          (较上年同期)                            --          +2.1%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        6月        --          +0.2%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                         --          +0.9%
    (完)
     
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚；审校 徐文焰)

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