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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 07:27 BJT

《汇市简讯》美元兑除日圆外亚币开盘走强，关注中国数据

2308 GMT

* 美元兑除日圆外亚币保持强势，风险偏好改善之下有轧空风险

* 良好的美国数据提振美元，沙特言论推动油价反弹

* 盘中将关注中国数据等因素(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 许娜)

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