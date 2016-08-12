版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 08:02 BJT

金砖国家：8月11日股汇市收盘纵览

路透8月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月11日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.51%，报907.6点。

中国股市：沪综指收跌，金融股奋力护盘不敌多数股票走势低迷

中国汇市：人民币连三日收升成交增逾五成，短期料维持区间宽幅震荡

香港股市：恒指创八个月收盘高位，公债收益率下滑提振股票吸引力

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨2.42%，报58,299.571点，受海外看涨人气和强劲的企业财报支撑。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 下滑，因央行采取更强举措压低本币汇率，雷亚尔兑美元收报3.1380/00，上日收报3.1307/22。

============================================================================

南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.16%，报45,205.64点；大盘综合指数 收盘上涨0.2%，报52,321.78点。

南非汇市：兰特持稳在近10个月高位，但有分析师预计强势不会维持

=========================================================================

印度股市：小幅收高，因外资大量买盘帮助提振ITC等蓝筹股表现，不过整体人气依然谨慎。BSE指数 收盘上涨0.31%，报27,859.6点；NSE指数 收盘上涨0.2%，报8,592.15点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.84/66.85，上日收报66.72/66.73。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.65%，报952.81点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.32%，报496.13点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.84%，报64.325；卢布兑欧元 升值1.23%，报71.63。(完) (整理 杜明霞；审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐