金砖国家：8月11日股汇市收盘纵览

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
路透8月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月11日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.51%，报907.6点。
中国股市：沪综指收跌，金融股奋力护盘不敌多数股票走势低迷
中国汇市：人民币连三日收升成交增逾五成，短期料维持区间宽幅震荡
香港股市：恒指创八个月收盘高位，公债收益率下滑提振股票吸引力
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨2.42%，报58,299.571点，受海外看涨人气和强劲的企业财报支撑。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 下滑，因央行采取更强举措压低本币汇率，雷亚尔兑美元收报3.1380/00，上日收报3.1307/22。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.16%，报45,205.64点；大盘综合指数 收盘上涨0.2%，报52,321.78点。
南非汇市：兰特持稳在近10个月高位，但有分析师预计强势不会维持
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印度股市：小幅收高，因外资大量买盘帮助提振ITC等蓝筹股表现，不过整体人气依然谨慎。BSE指数 收盘上涨0.31%，报27,859.6点；NSE指数 收盘上涨0.2%，报8,592.15点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.84/66.85，上日收报66.72/66.73。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.65%，报952.81点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.32%，报496.13点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.84%，报64.325；卢布兑欧元 升值1.23%，报71.63。(完) (整理 杜明霞；审校 张若琪)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。