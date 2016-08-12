欧洲经济指标预测--8月12日-8月19日****

《专栏》一封投资大师写给市场的情书
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月8日当周 8月12日(五) 0600 德国国内生产总值(GDP)(经季节调整较前季) 第二季初值 +0.2% +0.7% (未经季调较上年同期) +1.5% +1.3% 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +0.4% +0.4% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.4% +0.4% 0600 德国批发物价指数(较前月) 7月 -- +0.6% (较上年同期) -- -1.5% 0645 法国非农就业岗位(较前季) 第二季 -- +0.3% 0800 意大利GDP(较前季) 第二季初值 +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.8% +1.0% 0830 英国建筑业产出(较前月) 6月 -1.0% -2.1% (较上年同期) -2.7% -1.9% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季第二次估值 +0.3% +0.6% (较上年同期) +1.6% +1.7% 0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 +0.5% -1.2% (较上年同期) +0.7% +0.5% 8月15日当周 8月15日(一) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- -1.0% 8月16日(二) 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.5% 核心CPI(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.4% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.6% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.7% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 7月 投入物价(未经季节调整，较前月) -- +1.8% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.5% 产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.2% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.4% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.7% 0900 德国ZEW经济景气指数 8月 正0.5 负6.8 现况指数 正50 正49.8 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差246 8月17日(三) 0830 英国请领失业金人数(千人) 7月 -- 增加0.4 按ILO标准计算的失业率 截至6月的三个月 5.0% 4.9% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.3% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.2% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 -- 5.9 8月18日(四) 0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 10.20% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 6月 -- 盈余154 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余308 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 467 0830 英国零售销售(较前月) 7月 -- -0.9% (较上年同期) -- +4.3% 扣除能源的零售销售(较前月) -- -0.9% (较上年同期) -- +3.9% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.2% +0.2% (较上年同期) +0.2% +0.2% 扣除食品和能源HICP(较前月) -- 持平 (较上年同期) +0.9% +0.8% 8月19日(五) 0600 德国PPI(较前月) 7月 +0.1% +0.4% (较上年同期) -2.1% -2.2% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 7月 -- 73.10 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 148.55 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
0248GMT * 美元/日圆在东京中午前快速下跌，发现基金身影 * 一度跌破114.00，触及113.97，目前略高于114.00 * 在114.00及下方有强劲买单，113.90及下方有更多买兴 * 日本进口商再度主导买盘，亦有一些投资者买盘 * 上周四触及低点113.75 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘
“市场参与者预测，这两大事件(叶伦讲话和特朗普就任)可能再度提振美元，”NH Fut ures外汇分析师Park Sung-woo说。 外资料将卖超韩股，接近中午时已经卖超617亿韩元(5,200万美元)韩股，这对股指构成 压力。 电气及电子分类指数跌近1%，权重股三星电子 跌1%，SK海力士 则跌逾2%。 下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为601档和207档。 三年期公债3月合约 跌0.05点至109.62。 0241 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,178.7 1,174.7 日圆/韩元 10.3277/49 10.2452 韩国公债期货 * 109.62 109.67 韩国综合股价指