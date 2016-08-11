《中国报摘》--中国证券报8月12日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--中国国家发改委发布关于煤炭去产能和专项执法行动开展情况通报指出，煤炭去产能总进度比较迟缓，前7个月只完成了目标任务的1/3多一点，发改委要求，各地区要争取11月底以前全面完成全年煤炭去产能任务。
* 其他:
--中国证券投资基金业协会公告，在证监会7月发布《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》后，初步审查发现，4家基金公司、5家基金子公司以及5家期货公司设立的资产管理计划在杠杆倍数等方面，存在与暂行规定不相符的情形。
--平安银行 发布半年报。上半年实现净利润122.92亿元人民币，同比增长6.10%；不良贷款率1.56%，较年初上升0.11个百分点。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞；审校 杨淑祯)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583