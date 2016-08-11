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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 07:50 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月12日

* 头版头条:

--中国国家发改委发布关于煤炭去产能和专项执法行动开展情况通报指出，煤炭去产能总进度比较迟缓，前7个月只完成了目标任务的1/3多一点，发改委要求，各地区要争取11月底以前全面完成全年煤炭去产能任务。

* 其他:

--中国证券投资基金业协会公告，在证监会7月发布《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》后，初步审查发现，4家基金公司、5家基金子公司以及5家期货公司设立的资产管理计划在杠杆倍数等方面，存在与暂行规定不相符的情形。

--平安银行 发布半年报。上半年实现净利润122.92亿元人民币，同比增长6.10%；不良贷款率1.56%，较年初上升0.11个百分点。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 边竞；审校 杨淑祯)

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