重发-基金产业：8月10日止当周美国高收益债券基金流入17亿美元--理柏

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
(重发以补充遗漏内容)
路透纽约8月11日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布的数据显示，8月10止当周投资者逆转操作，甚至向最具风险的债券投入资金，从而令美国高收益债券基金吸引了17亿美元的资金，此前则连续两周流出。
理柏研究分析师Pat Keon称，该数据显示基金投资者追求收益的胃纳，正在推动他们冒险投资债券，而不是投资国内股票。
根据理柏数据，8月10日止当周，投资者向美国应税债券基金投入52亿美元资金。过去六周，此类债券基金有五周为资金净流入。
但这种雀跃的情绪却没有提振美国股票基金的整体销售情况。理柏数据显示，8月10日止当周美国股票基金流出38亿美元。此类基金在今年多数时间一直失宠。(完) (编译 侯雪苹；审校 许娜)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。