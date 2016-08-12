重发-基金产业：8月10日止当周美国高收益债券基金流入17亿美元--理柏

(重发以补充遗漏内容)

路透纽约8月11日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布的数据显示，8月10止当周投资者逆转操作，甚至向最具风险的债券投入资金，从而令美国高收益债券基金吸引了17亿美元的资金，此前则连续两周流出。

理柏研究分析师Pat Keon称，该数据显示基金投资者追求收益的胃纳，正在推动他们冒险投资债券，而不是投资国内股票。

根据理柏数据，8月10日止当周，投资者向美国应税债券基金投入52亿美元资金。过去六周，此类债券基金有五周为资金净流入。