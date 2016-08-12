《香港报摘》--经济日报8月12日

**头版头条**

--长实地产 主席李嘉诚称，目前市况要物色具合理回报之地产投资项目殊不容易，公司将积极寻求开拓新业务，并正洽商若干投资项目。此外，长实期内没有增加土地储备，反而管理层指各项物业都可善价而沽。

**其他**

--长和 财务董事陆法兰称，以英镑贬值约1成计，以港元计的现金经营溢利虽然减少约16亿港元，税后纯利减少6亿港元，但同时净债务也因而减少60亿港元，有助改善债务比率。

--深港通概念再度爆发，本月通车的呼声愈见高涨，60亿港元资金扑入港交所 及中港券商股。

--阿里巴巴 今年4-6月财年首季度业绩大胜市场预期，移动设备的获利率更首次超越非移动设备，意味电商收入重心已转移至移动设备。

--经营保健护理用品产销的华瀚健康 被沽空机构Emerson Analytics指夸大销售及毛利，直言实际价值接近零，除牌是最合适做法，导致华瀚股价在半小时内最多急挫近39%，其后停牌。（完）

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