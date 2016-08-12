《香港报摘》--经济日报8月12日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
**头版头条**
--长实地产 主席李嘉诚称，目前市况要物色具合理回报之地产投资项目殊不容易，公司将积极寻求开拓新业务，并正洽商若干投资项目。此外，长实期内没有增加土地储备，反而管理层指各项物业都可善价而沽。
**其他**
--长和 财务董事陆法兰称，以英镑贬值约1成计，以港元计的现金经营溢利虽然减少约16亿港元，税后纯利减少6亿港元，但同时净债务也因而减少60亿港元，有助改善债务比率。
--深港通概念再度爆发，本月通车的呼声愈见高涨，60亿港元资金扑入港交所 及中港券商股。
--阿里巴巴 今年4-6月财年首季度业绩大胜市场预期，移动设备的获利率更首次超越非移动设备，意味电商收入重心已转移至移动设备。
--经营保健护理用品产销的华瀚健康 被沽空机构Emerson Analytics指夸大销售及毛利，直言实际价值接近零，除牌是最合适做法，导致华瀚股价在半小时内最多急挫近39%，其后停牌。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。