《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月12日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
*工商时报：
--台湾央行去年以来四度降息，放款基准利率合计走低了约0.28个百分点，银行主管透露，近来有不少业者强力向银行争取，希望将联贷最低利率从1.7%松绑到1.5%的水准，但在尚未了解主管机关政策意向前，银行业者仍不敢松动。
--包括兆丰金 、台湾金、华南金 三大公股金控的人事案，相关人士指出，最晚下周便会发布，华南金董座徐光曦确定转战兆丰金后，前财政部长吕桔诚将回锅出任台湾金控董事长暨银行公会理事长，至于华南金董座，如无新生变数，应会由政大金融系教授李桐豪接任。
*经济日报：
--行政院昨日审查通过住宅法修正案，未来送立法院通过后，社会住宅政策推动将增添武器，预计第一个四年将投入1,000多亿台币的兴建费用，可望带动水泥、建材等相关产值效益3,000多亿台币，有助提振景气。
--行政院长林全表示，第三季景气会改善，政府将加强力道提振经济，加速执行公共建设；工程会锁定30项重大公建加强控管。国发会主委陈添枝也表示，景气循环已走出谷底，今年经济成长率保1%有希望。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。