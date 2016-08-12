《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月12日

--台湾央行去年以来四度降息，放款基准利率合计走低了约0.28个百分点，银行主管透露，近来有不少业者强力向银行争取，希望将联贷最低利率从1.7%松绑到1.5%的水准，但在尚未了解主管机关政策意向前，银行业者仍不敢松动。