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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 08:23 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月12日

*工商时报：

--台湾央行去年以来四度降息，放款基准利率合计走低了约0.28个百分点，银行主管透露，近来有不少业者强力向银行争取，希望将联贷最低利率从1.7%松绑到1.5%的水准，但在尚未了解主管机关政策意向前，银行业者仍不敢松动。

--包括兆丰金 、台湾金、华南金 三大公股金控的人事案，相关人士指出，最晚下周便会发布，华南金董座徐光曦确定转战兆丰金后，前财政部长吕桔诚将回锅出任台湾金控董事长暨银行公会理事长，至于华南金董座，如无新生变数，应会由政大金融系教授李桐豪接任。

*经济日报：

--行政院昨日审查通过住宅法修正案，未来送立法院通过后，社会住宅政策推动将增添武器，预计第一个四年将投入1,000多亿台币的兴建费用，可望带动水泥、建材等相关产值效益3,000多亿台币，有助提振景气。

--行政院长林全表示，第三季景气会改善，政府将加强力道提振经济，加速执行公共建设；工程会锁定30项重大公建加强控管。国发会主委陈添枝也表示，景气循环已走出谷底，今年经济成长率保1%有希望。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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