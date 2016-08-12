《中国报摘》--其他报纸重要消息8月12日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
**上海证券报**
--中国人民银行金融研究所所长姚余栋等撰文指出，全球流动性进入一个相对紧缩长周期，源于国际货币体系的内在缺陷，具体而言，源于复本位制的内生不稳定性和占优货币的再估值；人民币即将加入SDR（特别提款权），逐渐成为占优货币，在全球流动性不足的前提下，人民币长期看有较大升值空间。
**21世纪经济报道**
--电票首曝风险事件，知情人士透露，有不法分子利用虚假材料和公章，在工商银行 廊坊分行开设了河南一家城商行--焦作中旅银行的同业账户，以工行电票系统代理接入的方式开出了10亿级数额的电票；最后这些电票辗转到恒丰银行等贴现，近期恒丰银行发现问题后已经报案。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。