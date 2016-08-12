《中国报摘》--其他报纸重要消息8月12日

--中国人民银行金融研究所所长姚余栋等撰文指出，全球流动性进入一个相对紧缩长周期，源于国际货币体系的内在缺陷，具体而言，源于复本位制的内生不稳定性和占优货币的再估值；人民币即将加入SDR（特别提款权），逐渐成为占优货币，在全球流动性不足的前提下，人民币长期看有较大升值空间。

--电票首曝风险事件，知情人士透露，有不法分子利用虚假材料和公章，在工商银行 廊坊分行开设了河南一家城商行--焦作中旅银行的同业账户，以工行电票系统代理接入的方式开出了10亿级数额的电票；最后这些电票辗转到恒丰银行等贴现，近期恒丰银行发现问题后已经报案。（完）