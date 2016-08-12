《香港报摘》--信报8月12日

**头版头条**

--长和系去年6月完成重组时把长实地产 核心业务定位为中港地产发展，经过14个月后，公司主席李嘉诚表示，将会积极寻求及开拓其他新业务范畴的环球投资机遇，目前有若干具发展潜力的不同投资项目正在接洽商谈中。

**其他**

--长和 上半年整体零售业务EBITDA按年下跌2%，以当地货币计算的EBITDA则升2%，下半年零售部门计划开设超过800间新店，当中约400间在中国内地。

--电讯盈科 财务总裁许汉卿指出，相信免费电视频道ViuTV下半年广告收入可以倍增，同期OTT业务广告收入估计维持上半年规模。

--中国移动 副总经理兼铁塔公司董事长刘爱力称，上半年铁塔公司净利率录得负4.6%，且有1,500亿元人民币负债，冀借上市解决，正与上海及香港两地的监管部门沟通，上市进程正在推进。

--高鑫零售 上半年电商营业额约为16-26亿元人民币，公司将于今明两年投放10亿元发展电商平台“飞牛网”，预期到2020-21年可达到收支平衡的目标。（完）

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