《香港报摘》--信报8月12日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
**头版头条**
--长和系去年6月完成重组时把长实地产 核心业务定位为中港地产发展，经过14个月后，公司主席李嘉诚表示，将会积极寻求及开拓其他新业务范畴的环球投资机遇，目前有若干具发展潜力的不同投资项目正在接洽商谈中。
**其他**
--长和 上半年整体零售业务EBITDA按年下跌2%，以当地货币计算的EBITDA则升2%，下半年零售部门计划开设超过800间新店，当中约400间在中国内地。
--电讯盈科 财务总裁许汉卿指出，相信免费电视频道ViuTV下半年广告收入可以倍增，同期OTT业务广告收入估计维持上半年规模。
--中国移动 副总经理兼铁塔公司董事长刘爱力称，上半年铁塔公司净利率录得负4.6%，且有1,500亿元人民币负债，冀借上市解决，正与上海及香港两地的监管部门沟通，上市进程正在推进。
--高鑫零售 上半年电商营业额约为16-26亿元人民币，公司将于今明两年投放10亿元发展电商平台“飞牛网”，预期到2020-21年可达到收支平衡的目标。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。