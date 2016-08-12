《全球重要经济事件一览表》--8月12日-8月19日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月12日(五)
北京--中国国民经济运行情况新闻发布会。
8月15日(一)
暂无重要经济事件。
8月16日(二)
北京--中诚信债券市场论坛。
悉尼--澳洲央行公布8月货币政策会议记录(0130)。
诺克斯维尔--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1630)。
8月17日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月政策会议的记录(1800)。
圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(1700)。
曼谷--泰国央行公布政策会议记录(0200)。
8月18日(四)
北京--中国国际经济交流中心举办第一期“世界经济季度谈”(0100)。
美国安克雷奇--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表演说(2000)。
雅加达--印尼央行召开理事会会议(至8月19日)。
8月19日(五)
暂无重要经济事件。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 王兴亚；审校 李婷仪)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。