《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月12日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
8月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1 美元=7.7562港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高117.86点，或0.64%，报18,613.52点。因油价大涨 ，以及百货公司梅西百货和Kohl's业绩强劲，提振投资者信心。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 122.160 1.90 15362 9.475 1.66 > 中国铝业 <2600.HK 8.980 0.34 3660 2.786 -0.85 > 中国移动 <0941.HK 62.840 2.08 193243 97.479 0.81 > 中国人寿 <2628.HK 11.830 2.42 153479 18.351 0.83 > 中石油 <0857.HK 68.850 1.40 21135 5.340 1.33 > 中石化 <0386.HK 72.160 1.04 15069 5.597 1.21 > 汇丰控股 <0005.HK 35.300 1.12 1712025 54.758 0.84 > 中电信 <0728.HK 51.200 1.37 4961 3.971 1.82 > 中国联通 <0762.HK 10.620 0.38 54746 8.237 0.82 > 兖州煤业 <1171.HK 6.410 0.79 737 4.972 2.30 > 华能国际 <0902.HK 24.770 -0.04 12982 4.803 0.27 > 南方航空 <1055.HK 32.880 1.14 1689 5.100 0.40 > 东方航空 <0670.HK 28.120 1.74 3957 4.362 0.28 > 中芯国际 <0981.HK 4.700 0.86 39163 0.729 -1.48 > （完）
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。