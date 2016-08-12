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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 08:33 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月12日

8月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1
美元=7.7562港元 )
    
    美股道琼工业指数 周四收高117.86点，或0.64%，报18,613.52点。因油价大涨
，以及百货公司梅西百货和Kohl's业绩强劲，提振投资者信心。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            122.160  1.90     15362     9.475         1.66
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            8.980    0.34     3660      2.786         -0.85
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            62.840   2.08     193243    97.479        0.81
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            11.830   2.42     153479    18.351        0.83
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            68.850   1.40     21135     5.340         1.33
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            72.160   1.04     15069     5.597         1.21
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            35.300   1.12     1712025   54.758        0.84
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            51.200   1.37     4961      3.971         1.82
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            10.620   0.38     54746     8.237         0.82
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            6.410    0.79     737       4.972         2.30
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            24.770   -0.04    12982     4.803         0.27
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            32.880   1.14     1689      5.100         0.40
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            28.120   1.74     3957      4.362         0.28
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            4.700    0.86     39163     0.729         -1.48
           >                                                             
 
    （完）

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