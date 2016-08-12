《香港报摘》--其他报纸重要消息8月12日

**明报**

--长实地产 目前持有中环中心、和记大厦、华人行及1881 Heritage等多个核心区域收租物业，公司副主席李泽钜称表示，除长江中心外，没有任何物业是不能卖的。

--曾公布拟提出私有化但拖延超过一年的恒盛地产 称，收到证监会通知要求集团大股东张志熔于10月31日前，明确宣布是否有意提出私有化要约。

**星岛日报**

--中国移动 上半年的手机上网流量大增133.9%并带动流量数据收入按年升39.7%至1,409亿元人民币，首度超越传统话音业务成为公司第一大收入来源。

--自2012年起录得亏损的李宁 终于“止血”，今年上半年录得盈利1.13亿元人民币，公司首席财务官曾华锋预料全年收入将有低至中双位数增长。

**苹果日报**

--电讯盈科 中期纯利按年下跌19%，但中期派息却增加0.002港元至每股普通股0.0816港元，派息比率由约50%大增至71.5%。

--佐丹奴 由于香港租金逐渐回调，集团部分分店续租时获得减租，所以下半年将新增3间分店。

**东方日报**

--多家大型银行客户的网上证券户口早前遭黑客入侵，进行未经授权股票交易。据悉渣打 香港已要求客户买入特定股份时，须改以电话方式落盘，名单包括个别平日交投不活跃股份。

--滙丰控股 第三度回购，涉资逾9,089.56万港元，作价介乎每股54.23至54.84港元。

**文汇报**

--利亚零售 行政总裁杨立彬表示，香港OK便利店业务之经营额在今年上半年增加4.7%至18.7亿港元，可比较同店销售额按年亦增长5.2%，预料下半年之营业额可继续增长约4-5%。

--中银香港资产管理固定收益首席投资官阮卓斌称，预料美国今年内不会加息，因为美国最近连续5个月的GDP增长按年相比一直下滑，反映美国经济复苏走势减弱。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘