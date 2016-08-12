《香港报摘》--其他报纸重要消息8月12日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
**明报**
--长实地产 目前持有中环中心、和记大厦、华人行及1881 Heritage等多个核心区域收租物业，公司副主席李泽钜称表示，除长江中心外，没有任何物业是不能卖的。
--曾公布拟提出私有化但拖延超过一年的恒盛地产 称，收到证监会通知要求集团大股东张志熔于10月31日前，明确宣布是否有意提出私有化要约。
**星岛日报**
--中国移动 上半年的手机上网流量大增133.9%并带动流量数据收入按年升39.7%至1,409亿元人民币，首度超越传统话音业务成为公司第一大收入来源。
--自2012年起录得亏损的李宁 终于“止血”，今年上半年录得盈利1.13亿元人民币，公司首席财务官曾华锋预料全年收入将有低至中双位数增长。
**苹果日报**
--电讯盈科 中期纯利按年下跌19%，但中期派息却增加0.002港元至每股普通股0.0816港元，派息比率由约50%大增至71.5%。
--佐丹奴 由于香港租金逐渐回调，集团部分分店续租时获得减租，所以下半年将新增3间分店。
**东方日报**
--多家大型银行客户的网上证券户口早前遭黑客入侵，进行未经授权股票交易。据悉渣打 香港已要求客户买入特定股份时，须改以电话方式落盘，名单包括个别平日交投不活跃股份。
--滙丰控股 第三度回购，涉资逾9,089.56万港元，作价介乎每股54.23至54.84港元。
**文汇报**
--利亚零售 行政总裁杨立彬表示，香港OK便利店业务之经营额在今年上半年增加4.7%至18.7亿港元，可比较同店销售额按年亦增长5.2%，预料下半年之营业额可继续增长约4-5%。
--中银香港资产管理固定收益首席投资官阮卓斌称，预料美国今年内不会加息，因为美国最近连续5个月的GDP增长按年相比一直下滑，反映美国经济复苏走势减弱。（完）
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(整理 雷美珍；审校 曾祥进)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。