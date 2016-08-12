《台湾重要政经日程》--8月12日-10月10日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
=====================今日重要政经消息==============================
8/12(五)
--10:30 外贸协会与机械公会〞2016年台北国际塑橡胶工业展〞开幕典礼。
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8/15(一)
--14:00 台综院〞新南向政策机会和挑战〞研讨会。
8/19(五)
--16:00 主计总处公布第二季经济成长率终值；第一季为年衰退0.68%。
8/22(一)
--08:30 主计总处公布7月季调失业率，上月为3.96%。
--16:00 经济部公布7月外销订单年变动率，上月为年减2.4%。
8/23(二)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数年变动率，上月年增0.88%。
8/24(三)
--16:20 央行公布M2货币总计数(y/y)，上月为年增4.42%。
9/2(五)
--12:30 央行标售105/11期公债，金额300亿台币，天期为10年期，9/7(三)发行。
9/5(一)
--16:20 央行公布8月底外汇存底，上月为底4,340.87亿美元。
9/6(二)
--08:30 主计总处公布8月消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.23%。
9/7(三)
--16:00 财政部公布8月出口及进口数据，上月出口年增1.2%。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。