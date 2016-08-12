《台湾重要政经日程》--8月12日-10月10日

中美政治：若特朗普在台湾问题上继续挑衅，中国将“不再客气”--报纸

“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。