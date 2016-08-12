港报财经评论：不一样的8月，趁势勿拗颈--信报8月12日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
不一样的8月 趁势勿拗颈/ 习广思
今年股市出现不一样的8月，恒指 及国指 迄今升了3.15%及5.18%。过去10年，除了2007年外，没有咁劲揪的8月份，对坏消息无反应，对好消息则反映有余，「深港通」一话有声气，即托起指数88点，成交额增至757亿元，资金流入作怪也。
长和 昨天公布胜预期的半年成绩表后，夜期继续抽升近百点，在美国上市的阿里巴巴季绩比预期为好，开市前在电子交易时段升了5%，今天有望助近日表现平平的腾讯 造好，短期市场内的资金仍会在大蓝筹间玩轮流转。
财新网报道，中证监内部成立了一个「深港通」专项工作小组，由副主席方星海领导，职责主要是统筹中港各部门启动「深港通」。港交所主席李小加昨晨接受财经电视台CNBC访问时亦表示，「深港通」的公布临近。市场人士普遍预期本月内将公布「深港通」细节，大概于11月正式买卖，估计由拍板到推出还需3个月准备。
炒「深港通」，自然攞番炒「沪港通」的旧本子，买港交所 、券商股、AH股差价股及内银内险股，但须留意的是，这都是炒作，不宜作长线，因为对业绩的实效有限，当「深港通」开通有期时，大家会好快散水。股民已有了「沪港通」的经验，应该会懂的。长线投资都系要睇基本因素和估值，千祈唔好短炒当长线，否则后果自负。
除了「深港通」的推力外，港股也受惠于全球投资气氛，以世界多个指数的成分股升破200天平均线的比率作为准则，可见恒指有点从后追上的感觉，显示，最劲的是巴西股市，其次为标普500指数，年初以来恒指显得较为落后，本月则追得很快，超越新兴市场指数，贴近标指了。
恒指有78%的成分股突破了200天线，尚未突破的包括国寿 、旺旺 、康师傅 、华润电力 、中石油 及昆仑能源 等。这批股份的基本因素各有弱点，有其道理，还是集中买大价的强势股胜算较佳。外资流入，多瞄准MSCI指数内的重磅股，这是资金市的现象。当这批萝底橙都跑上时，大家就要当心了。
近日油价回落，其中一个原因是沙地阿拉伯继续泵油，7月日产量达1,067万桶，为历史新高，按年多了3万桶，市场似乎对这个数字过于敏感。若从2015年4月开始计（该月份之后美国油产开始减少），沙地的日产量只增加了18万桶，增加得最多的是伊朗，达77万桶，但委内瑞拉及尼日尼亚却共减少了68万桶。截至今年5月的数据显示，美国减少了80万桶。
目前油市的问题主要是库存太多，过去两年开采投资大减，未来一两年供求形势应可扭转，油价重上每桶60至70美元并非天方夜谭，遇上大跌不妨买番几桶油。
需求方面，国际能源组织昨天发表的月报指出， 尽管波斯湾产油国增产，但炼油厂对原油的需求庞大，今季炼油量将创新高，这方面的需求有助消化库存，令原油市场供求日趋平衡。
炼油厂要炼咁多油，因为近年环球汽车销售强劲，看看中国车市便知一二。去年内地新车销售达2200万辆，美国为1,600万辆，可见内地市场之大，在刚过去的7月销量增长为23%，估计今年还将继续以高速增长。
内地中产阶级进入买车高峰期，对汽油需求十分殷切，其他新兴市场如印度亦是油市大买家，所以原油价处于每桶40美元附近应有不俗防守力。（完）
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--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。