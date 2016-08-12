港报财经评论：不一样的8月，趁势勿拗颈--信报8月12日

不一样的8月 趁势勿拗颈/ 习广思

今年股市出现不一样的8月，恒指 及国指 迄今升了3.15%及5.18%。过去10年，除了2007年外，没有咁劲揪的8月份，对坏消息无反应，对好消息则反映有余，「深港通」一话有声气，即托起指数88点，成交额增至757亿元，资金流入作怪也。

长和 昨天公布胜预期的半年成绩表后，夜期继续抽升近百点，在美国上市的阿里巴巴季绩比预期为好，开市前在电子交易时段升了5%，今天有望助近日表现平平的腾讯 造好，短期市场内的资金仍会在大蓝筹间玩轮流转。

财新网报道，中证监内部成立了一个「深港通」专项工作小组，由副主席方星海领导，职责主要是统筹中港各部门启动「深港通」。港交所主席李小加昨晨接受财经电视台CNBC访问时亦表示，「深港通」的公布临近。市场人士普遍预期本月内将公布「深港通」细节，大概于11月正式买卖，估计由拍板到推出还需3个月准备。

炒「深港通」，自然攞番炒「沪港通」的旧本子，买港交所 、券商股、AH股差价股及内银内险股，但须留意的是，这都是炒作，不宜作长线，因为对业绩的实效有限，当「深港通」开通有期时，大家会好快散水。股民已有了「沪港通」的经验，应该会懂的。长线投资都系要睇基本因素和估值，千祈唔好短炒当长线，否则后果自负。

除了「深港通」的推力外，港股也受惠于全球投资气氛，以世界多个指数的成分股升破200天平均线的比率作为准则，可见恒指有点从后追上的感觉，显示，最劲的是巴西股市，其次为标普500指数，年初以来恒指显得较为落后，本月则追得很快，超越新兴市场指数，贴近标指了。

恒指有78%的成分股突破了200天线，尚未突破的包括国寿 、旺旺 、康师傅 、华润电力 、中石油 及昆仑能源 等。这批股份的基本因素各有弱点，有其道理，还是集中买大价的强势股胜算较佳。外资流入，多瞄准MSCI指数内的重磅股，这是资金市的现象。当这批萝底橙都跑上时，大家就要当心了。

近日油价回落，其中一个原因是沙地阿拉伯继续泵油，7月日产量达1,067万桶，为历史新高，按年多了3万桶，市场似乎对这个数字过于敏感。若从2015年4月开始计（该月份之后美国油产开始减少），沙地的日产量只增加了18万桶，增加得最多的是伊朗，达77万桶，但委内瑞拉及尼日尼亚却共减少了68万桶。截至今年5月的数据显示，美国减少了80万桶。

目前油市的问题主要是库存太多，过去两年开采投资大减，未来一两年供求形势应可扭转，油价重上每桶60至70美元并非天方夜谭，遇上大跌不妨买番几桶油。

需求方面，国际能源组织昨天发表的月报指出， 尽管波斯湾产油国增产，但炼油厂对原油的需求庞大，今季炼油量将创新高，这方面的需求有助消化库存，令原油市场供求日趋平衡。

炼油厂要炼咁多油，因为近年环球汽车销售强劲，看看中国车市便知一二。去年内地新车销售达2200万辆，美国为1,600万辆，可见内地市场之大，在刚过去的7月销量增长为23%，估计今年还将继续以高速增长。

内地中产阶级进入买车高峰期，对汽油需求十分殷切，其他新兴市场如印度亦是油市大买家，所以原油价处于每桶40美元附近应有不俗防守力。（完）

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